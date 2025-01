Patti Smith: como a enxaqueca pode causar desmaio? Entenda

A- A+

A cantora e poeta americana Patti Smith, de 78 anos, sofreu um desmaio enquanto se apresentava no palco do Teatro Cultura Artística, em São Paulo. De acordo com a nota divulgada pela equipe da artista, ela estava convivendo com enxaquecas intensas dias antes e, por isso, sentiu tonturas durante o show.

Contudo, logo após ser socorrida, Patti voltou ao palco para dar continuidade à sua perfomance. Assim como nesta quinta (30) ela também voltará a se apresentar.

"Ela está sendo acompanhada pelos melhores médicos no jeito mais amável possível e estará no palco novamente amanhã", diz o comunicado.

Como a enxaqueca pode causar tontura?

A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que varia de moderada a grave e pode afetar os dois lados da cabeça. Dentre as possíveis causas estão: sono insuficiente, mudanças de temperatura, fome, excesso de estimulação dos sentidos, estresse, entre outros fatores.

Segundo o Manual MSD, as enxaquecas tendem a ocorrer em pessoas com o sistema nervoso mais sensível. Para elas, as células nervosas no cérebro são facilmente estimuladas, produzindo atividade elétrica.

A tontura durante a enxaqueca pode acontecer porque o local onde a dor acontece e o sistema vestibular compartilham conexões neurais. Por isso, durante uma crise de enxaqueca é possível que aconteçam falhas nessas conexões, e assim, a pessoa pode sentir vertigem.

Além disso, a enxaqueca que se estenda por horas ou dias também pode causar hiperventilação, quando uma pessoa respira mais rápido e mais superficialmente. Isto, por sua vez, diminui o fluxo sanguíneo do cérebro e pode ocasionar um desmaio.

