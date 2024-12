Paulista: Polícia Federal prende jovem de 18 anos que armazenava conteúdo pornográfico infantil

A- A+

Um jovem de 18 anos foi autuado em flagrante nesta sexta-feira (6), durante a operação Inocência Roubada, deflagrada pela Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A operação se destina à investigação de criminosos atuam armazenando e compartilhando material de abuso sexual infanto-juvenil, através da veiculação de conteúdo ilícito em plataformas de vídeos adultos.

As investigações resultaram da análise de dados fornecidos por uma empresa proprietária de site de pornografia, que identificou o upload de arquivos de vídeo contendo material de abuso sexual infantil.

Ao analisar as informações, foi possível identificar o suspeito e sua localização. No decorrer das buscas, o jovem, que trabalha como entregador de aplicativo, foi flagrado armazenando conteúdo pornográfico infantil.

Caso comprovada a participação do suspeito nas práticas criminosas investigadas, ele poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo registros de abuso sexual infantil, previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja pena varia de um a 10 anos de reclusão.



