Janga Parte dos prédios-caixão do Conjunto Beira-Mar, em Paulista, tem demolição autorizada Em 2023, 14 pessoas morreram após o desabamento parcial de um dos edifícios do local

Dezoito, dos 37 prédios-caixão do Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, estão com a demolição autorizada. Em julho de 2023, 14 pessoas morreram após o desabamento parcial de um dos edifícios do local.

Em junho deste ano, foi firmado um acordo entre o governo federal, Caixa Econômica Federal, Poder Judiciário, Governo de Pernambuco, Ministério Público Federal, Procuradoria Geral de Justiça de Pernambuco e Confederação Nacional das Seguradoras que prevê a demolição de prédios em situação de risco.

A demolição dos prédios-caixão do Conjunto Beira-Mar será realizada pela empresa AC Demolições, sob a responsabilidade técnica de André Bezerra Navarro.

Os blocos autorizados são: C-09, C-10, C-11, C-12, C-13, C-15, D-01, D-04, D-05, D-06, D-07, D-08, D- 09, D-10, D-11, D-12, D-13 E D-14.

Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo de Pernambuco ressaltou que o acordo vai beneficiar, de maneira geral, cerca de 14 mil proprietários de 431 prédios-caixão com alto risco de desabamento no Grande Recife.

Com a demolição dos prédios, segundo a pasta, o Estado poderá usar as áreas para a construção de novas unidades habitacionais populares ou outros equipamentos públicos após a transferência dos terrenos pela Caixa Econômica Federal.

A seguradora SulAmérica informou, em comunicado enviado à Folha de Pernambuco, que o documento formalizado em junho "prevê a realização, pelas seguradoras, da demolição de 133 prédios em situação de risco, em colaboração com as autoridades e sem o reconhecimento de qualquer responsabilidade".

A SulAmérica também reforçou seu compromisso com o cumprimento do que lhe cabe no âmbito do acordo.

Desabamento no Conjunto Beira-Mar

O desabamento parcial do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar aconteceu no dia 7 de janeiro de 2023.

No total, o desastre no bairro do Janga, em Paulista, deixou 21 vítimas, sendo 14 mortos e sete feridos.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros passou 35 horas até localizar todas as vítimas do acidente.

Veja as notas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e SulAmérica na íntegra:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

O acordo-base assinado pelo governo federal, Estado de Pernambuco, Confederação Nacional das Seguradoras, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual segue o plano de trabalho estipulado no âmbito do núcleo 4.0 SH/JFPE/TRF5 e prevê que sejam beneficiados cerca de 14 mil proprietários de 431 prédios-caixão com alto risco de desabamento no Grande Recife.

O ajuste permite que as seguradoras façam a demolição desses prédios. Assim, acaba o risco de os sem-teto invadirem esses locais de perigo. Isso permite que, após a transferência dos terrenos pela Caixa Econômica Federal (CEF), o Estado use as áreas para a construção de novas unidades habitacionais populares ou outros equipamentos públicos. São áreas valorizadas que, atualmente, estão com edificações condenadas em risco de desabamento.

SulAmérica

A seguradora informa que, em junho de 2024, foi firmado um acordo entre o Governo Federal, Caixa Econômica Federal, Poder Judiciário, Governo de Pernambuco, Ministério Público Federal, Procuradoria Geral de Justiça de Pernambuco e Confederação Nacional das Seguradoras, tendo em vista a situação dos prédios-caixão com risco de desabamento.

O documento, entre outros pontos, prevê a realização, pelas seguradoras, da demolição de 133 prédios em situação de risco, em colaboração com as autoridades e sem o reconhecimento de qualquer responsabilidade.

A seguradora reforça o seu compromisso com o cumprimento do que lhe cabe no âmbito deste Acordo.

