Grupo que falsificava carteiras de Estudante é alvo da polícia em Pernambuco

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) está cumprindo 11 mandados de busca e apreensão contra supostos membros de uma organização criminosa especializada em falsificar carteiras de estudante.

Segundo a corporação, o esquema é nacional, mas os mandados estão sendo cumpridas no Recife e Olinda, na Região Metropolitana, e em Gravatá, no Agreste do Estado. Ao ano, o grupo criminoso fatura, apenas em Pernambuco, R$ 4 milhões.

Os criminosos falsificaram carteiras estudantis e criaram um falso site de “meia entrada”. "As vítimas, muitas vezes estudantes inocentes, não sabem que estão portando documentos falsos", explicou a polícia, por meio de nota.

A ação integra a Operação de Intervenção Tática denominada “Half Pass”, que iniciou as investigações em setembro deste ano por meio de uma prisão em flagrante em Camaragibe, também na Região Metropolitana do Recife.



Na operação policial, atuam 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A corporação segue apurando o caso.

Veja também

missão UFPE participa da maior expedição científica da Antártica liderada pelo Brasil