POLÍCIA Idosa é morta a tiros dentro de casa em Garanhuns; suspeita do crime é neta dela Mulher foi autuada em flagrante delito, segundo a Polícia Civil

Uma idosa de 80 anos foi morta a tiros na noite de quarta-feira (23), no bairro da Boa Vista, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil de Pernambuco, a suspeita do crime é a neta da idosa, uma mulher de 33 anos. Ela foi autuada em flagrante delito e será encaminhada à audiência de custódia.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Garanhuns como homicídio consumado.

A Polícia Civil disse, ainda, que o corpo da mulher foi encontrado dentro da casa dela, com "ferimentos provocados por arma de fogo".

"Após a realização das perícias criminal e papiloscópica, [o corpo] foi encaminhado para o IML de Caruaru", afirmou a corporação.

Até o momento, não se sabe a motivação do homicídio, que deverá ser apontada pelo inquérito policial aberto.

