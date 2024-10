Pernambuco: três suspeitos de roubo de veículos de transporte de valores são presos

A- A+

Três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos de transporte de valores, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foram presos em ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco), nessa quarta-feira (23).

De acordo com a Polícia Federal (PF), participaram da operação 18 policiais. Ainda foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um sítio na Zona Rural de Glória do Goitá, na Mata Norte do Estado.

Esse sítio era usado pelos criminosos para armazenar armas e drogas, segundo a PF.

"No sítio, foram apreendidas uma espingarda calibre 32, uma carabina calibre 44, uma pistola calibre .40, uma pistola calibre 9mm, dois revólveres calibre 38, dois carregadores, 189 munições de diversos calibres e duas placas balísticas, além de sete celulares e três veículos", afirmou a Polícia Federal, em nota publicada nesta quinta-feira (24).

Histórico de crimes

Os membros da quadrilha possuem um vasto histórico criminal. Um dos presos, diz a Polícia Federal, é acusado de ter praticado dois homicídios na cidade de Floresta, no Sertão de Pernambuco.

Outro responde por homicídio também em Floresta e uma tentativa de assassinato em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Já o terceiro tem antecedentes por tráfico de drogas, violência doméstica e uso de documento falso, além de ser investigado por participação em explosões de caixas eletrônicos.

Ficco

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco/PE) é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco/Polícia Penal (Seap/PE) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Sennapen).

