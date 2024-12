A- A+

fim do ano Pé na areia: Qual o melhor calçado para o réveillon na praia? Sapato deve unir conforto e segurança para uma comemoração de ano-novo tranquila

Na hora de montar o look ideal para comemorar o réveillon na praia, os sapatos merecem atenção especial. Isso não é só para fazerem jus à roupa escolhida, com a combinação certa. Deve-se estar atento à segurança e ao conforto, para evitar quedas e dores no corpo.

Curtir o ano-novo na praia vai incluir caminhar na areia, um terreno que, por si só tem seus desafios, como ser irregular e facilmente esconder objetos que podem oferecer perigo, como vidros e espetos de churrasco.





Veja as dicas para escolher o calçado ideal para o réveillon na praia:

o calçado deve ser de materiais flexíveis e com solado fino

deve ser baixo (sem salto) e fechado para proteger ao máximo os pés

flexibilidade da sola, o material macio, com bico amplo e altura do solado em torno de três centímetros são características básicas de um sapato ideal

sapatos apertados ou com saltos altos devem ser dispensados; podem contribuir para lesões e torção, como ao caminhar na areia

sapatos inadequados podem causar fortes dores e lesões nos joelhos e, por exemplo, aumentar a lordose

chinelos de dedos e sandálias abertas não são indicados, pois as tiras têm chance de arrebentar, com risco de queda, e pode haver acúmulo de areia ao caminhar, dificultando a locomoção e aumentando a chance de cair

o sapato tipo mule (aberto no calcanhar) também não é recomendado por risco de acumular areia

não se deve andar descalço na areia por risco de ferimento com objetos descartados irregularmente, como vidros, latas, tampas e espetos de churrasco

tênis, sapatilha e sapatênis são os que melhores atendem para o réveillon na praia





