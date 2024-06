A- A+

educação PE no Campus lança edital com mil bolsas de aporte financeiro para estudantes do ensino superior Interessados no programa PE no Campus deverão se inscrever entre os dias 25 de junho e 9 de julho

O Programa PE no Campus 2024 lançou edital com 1.000 bolsas de aporte financeiro mensal para auxiliar estudantes egressos de escolas públicas que estudam em instituições de ensino superior da rede pública estadual ou federal.



Os estudantes contemplados receberão uma bolsa de apoio à permanência durante dois anos, sendo R$ 1.240 por mês no primeiro ano letivo, e R$ 620 mensalmente durante os próximos 12 meses, totalizando 24 parcelas do benefício.



Interessados deverão se inscrever entre os dias 25 de junho e 9 de julho, no site www.educacao.pe.gov.br.

Para solicitar as bolsas de auxílio financeiro, o candidato deverá ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na edição de 2023 ou o exame do Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA/UPE) de 2023.



Também é preciso ser atendido pelo Bolsa Família ou ter renda familiar inferior a três salários mínimos; ter cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública estadual de Pernambuco, tendo concluído, no máximo, há cinco anos.

É necessário, ainda, ter residência fixa com distância igual ou superior a 30km da universidade admitida; e ter sido admitido em curso de graduação presencial em instituição de ensino superior das redes públicas estadual ou federal, com ingresso exclusivamente no ano de 2024 e 2025.



Das vagas ofertadas, 900 são destinadas para candidatos que optarem por concorrer através da nota do Enem, e 100 para aqueles que quiserem concorrer por meio das notas obtidas nas três etapas do SSA/UPE.



A divulgação do resultado final está prevista para o dia 2 de agosto, no site da Secretaria Estadual de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE).



Confira cronograma:

Inscrição no processo seletivo – 25/06 a 09/07

Divulgação do resultado preliminar – 19/07

Período de envio de recursos – 22/07 a 24/07

Divulgação do resultado final – 02/08

