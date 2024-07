A- A+

AMÉRICA LATINA Pelo menos 21 mortos após queda de ônibus em abismo no Peru Outros vinte passageiros sofreram ferimentos e foram "levados para hospitais da região"

Ao menos 21 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após a queda de um ônibus em um abismo no sul do Peru, informou a polícia nesta terça-feira(16).

O veículo, com mais de 40 ocupantes, seguia para Lima pela região andina Ayacucho, quando caiu no precipício de cerca de 200 metros.

"A informação que temos é de que há 21 mortos", disse à rádio RPP o coronel Jhonny Valderrama, chefe da Divisão de Proteção de Rodovias.

Outros vinte passageiros sofreram ferimentos e foram "levados para hospitais da região", acrescentou o oficial.

A polícia e os bombeiros trabalham na recuperação dos corpos.

O acidente ocorreu durante a madrugada e até o momento as autoridades não revelaram as prováveis causas do acidente.

Entre 2021 e 2023 houve uma média anual de 3.000 mortes nas estradas peruanas, segundo a ONSV, órgão nacional para segurança das estradas do Ministério dos Transportes, que relaciona o alto índice de acidentes a três causas principais: direção imprudente, excesso de velocidade e embriaguez.

