Guerra no oriente médio Pelo menos 23 pessoas morreram em bombardeios israelenses no Líbano, diz Ministério da Saúde Bombardeios são considerados redutos do grupo islâmico Hezbollah

Os bombardeios israelenses mataram 23 pessoas no Líbano, no sábado (5), informou o Ministério da Saúde Libanês neste domingo (6).

Os bombardeios israelenses em localidades do sul do Líbano, nos subúrbios de Beirute são considerados redutos do grupo islâmico Hezbollah e em outras regiões do país "mataram 23 pessoas e feriram outras 93", segundo um comunicado do ministério.

