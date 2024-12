Ex-bancário pernambucano que abusou a sobrinha de oito anos é extraditado da Argentina

A- A+

A Polícia Federal extraditou um ex-bancário pernambucano que abusou a própria sobrinha, de oito anos. Ele que estava foragido em Buenos Aires, na Argentina, desde que teve prisão determinada, em setembro deste ano, por estupro de vulnerável contra a menor por três anos consecutivos.

Ele foi trazido de volta ao Aeroporto dos Guararapes, no Recife, por volta das 22h dessa quinta-feira (12). De lá, ele foi escoltado por policiais federais até o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), onde ficará à disposição da 2ª Vara Criminal de Afogados da Ingazeira-PE. Ele foi condenado a 29 anos e 2 meses de prisão por estupro de vulnerável.



Parceria com a Argentina

A prisão do homem foi determinada em setembro deste ano. De acordo com a Polícia Federal, ele teria abusado da sobrinha, por três anos consecutivos, dentro da própria residência. A detenção só aconteceu por meio de uma parceria com a polícia argentina.

"Ele foi detido em Buenos Aires, no bairro de San Telmo por policiais argentinos, em cumprimento ao mandado expedido no Brasil. Em seguida foram realizados os trâmites a extradição ativa, com o deslocamento de policiais federais brasileiros até a Argentina para realizar a escolta internacional do criminoso, a fim de que ele possa cumprir pena em território nacional", afirmou a PF, por meio de nota.



O homem, de 44 anos, é natural de São José do Egito, mas morava em Afogados da Ingazeira, no Sertão. O nome do pernambucano estava na lista de procurados da Interpol.

