A- A+

Violência Pernambuco apresenta redução de Mortes Violentas Intencionais Os dados são do Governo do Estado de Pernambuco

O Governo de Pernambuco divulgou dados que apontam para uma redução no índice de Mortes Violentas Intencionais (MVI) em maio e junho deste ano com relação ao mesmo período de 2023.



Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), houve redução de 9,5% no índice de MVI.

“A redução de indicadores e números é através de um direcionamento com estratégia clara dos nossos objetivos estabelecida no Juntos pela Segurança. Está sendo feito um trabalho integrado com todas as forças de segurança do Estado com um caminho em comum, que é levar a paz social para os pernambucanos e pernambucanas”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Juntos pela Segurança

Segundo dados monitorados pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da SDS (GGACE), apenas em junho deste ano, Pernambuco registrou redução de 6,7% nos índices de MVI quando comparado ao mesmo mês de junho de 2023, saindo de 268 (jun/23) para 250 (jun/24).

Em junho, a maior redução ocorreu na Zona da Mata, com um percentual de 24%, ao registrar 50 ocorrências de MVI em 2023, enquanto em 2024 foram 38.

O Agreste apresentou a segunda maior redução, de 14,9%, saindo de 67 casos (2023) para 57 (2024).

O Recife também apresentou uma queda de 6,7%, com três casos a menos que em 2023 (42 ocorrências em jun/24).

Os municípios que compõem o Sertão pernambucano fecharam o último mês com 36 casos, ou seja, redução de 7,7%, com três ocorrências a menos que o contabilizado no mesmo mês em 2023 (39).

Números semestrais

De janeiro a junho deste ano, as ocorrências de Crimes Contra o Patrimônio (CVP) tiveram redução de 8,7% em relação ao mesmo período de 2023.

Foram registradas 22.634 ocorrências no primeiro semestre deste ano, contra 24.785 do ano passado.

A Zona da Mata foi a região que apresentou a maior redução no número de casos de CVP no semestre, com quase 18%, ao cair de 1.950 (2023) para 1.600 (2024).

No primeiro semestre de 2024, também houve redução de roubo a coletivos no Estado em relação ao mesmo período de 2023.

A queda foi de 23,8%, saindo de 302 registros no ano passado para 230 este ano.

Além desses, o Estado apresentou uma redução de 5% no índice de celulares subtraídos no primeiro semestre, com registro de 33.179 este ano contra 34.942 no mesmo período do ano passado.

No primeiro semestre de 2024, Pernambuco fechou com queda de 26,52% na subtração de cargas (roubo e furto), quando comparado com o mesmo período de 2023.

Em números absolutos, o Estado saiuo de 217 casos (2023) para 164 este ano, queda de 24,4% em roubo de cargas.

Já nos furtos, a redução foi de 36,2%, saindo de 47 (2023) para 31 furtos este ano.

Nos seis primeiros meses do ano, o Estado registrou uma redução de 11,16% na subtração de veículos (roubo e furto) em relação ao mesmo período de 2023.

Em sua especificidade, Pernambuco reduziu 11,4% nos roubos de veículos, caindo de 6.571 (2023) para 5.821 (2024).

Quanto ao recorte de furtos, de janeiro a junho, houve queda de 10,8%, o que representa 444 ocorrências a menos que o registrado no mesmo período em 2023 (4.129 casos).



Veja também

Vacinação Brasil melhora em ranking global de vacinação, mas coberturas ainda seguem abaixo da meta