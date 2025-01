A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, nesta sexta-feira (17), o registro dos primeiros casos de metapneumovírus (HMPV) do Estado em 2025.

De acordo com a pasta, as amostras positivas para a doença pertencem a duas crianças do sexo feminino de 1 ano e 7 meses e a outra de 3 anos e onze meses, residentes dos municípios do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, respectivamente.

As pacientes apresentaram sintomas como febre, tosse, desconforto respiratório e diarreia. As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE) e as crianças receberam alta.

A secretaria informou que não existem vacinas voltadas para prevenção do HMPV, mas a atualização da carteira vacinal para os que têm indicação com vacinas contra Gripe e Covid-19 evita quadros de cocirculação.

Ainda segundo a SES-PE, o HMPV é um vírus respiratório, circulante em vários países, que pertence à mesma família do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e na maioria dos casos apresenta sintomas leves como tosse, febre e congestão nasal, podendo eventualmente evoluir para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), principalmente em grupos mais vulneráveis como crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas.

A pasta informou, ainda, que Pernambuco já havia registrado casos positivos do metapneumovírus em anos anteriores, sendo mais intensos em 2016, com 15 casos, e em 2022, com 27 casos.

