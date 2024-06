A- A+

dengue Pernambuco registra 25.977 casos prováveis de dengue e observa fim do período de sazonalidade Dados da dengue em Pernambuco são do mais recente Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nessa quarta-feira (19)

Pernambuco contabiliza 25.977 casos prováveis de dengue. Do total, 5.362 já foram confirmados.

Os demais estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que notificou 99 casos graves e quatro mortes pela doença.



A pasta de saúde observa uma tendência para o fim do período de sazonalidade das arboviroses em Pernambuco.

"O atual cenário já dá indícios do fim do período de sazonalidade das arboviroses. Há uma clara inclinação da diminuição dos casos prováveis, que cria uma perspectiva de estabilidade até o fim do ano", destacou o diretor-geral de Vigilância Ambiental, Eduardo Bezerra.

Os dados são do mais recente Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nessa quarta-feira (19).

O documento contém números das semanas epidemiológicas de 1 a 24, que correspondem ao período de 31 de dezembro de 2023 a 15 de junho deste ano.

A incidência é de 286,8 casos prováveis por 100 mil habitantes. O documento aponta que o número de casos prováveis de dengue é 475% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 4.518 casos.

Segundo a SES-PE, até o momento, 20 óbitos suspeitos para arboviroses foram analisados e descartados.

Outras 39 mortes foram notificadas e seguem em investigação.

O boletim aponta que 57 municípios pernambucanos configuram baixa incidência para casos de dengue, 74 localidades apresentam incidência média e 54 municípios aparecem com alta incidência de casos.

Chikungunya e Zika

O Informe Epidemiológico de Arboviroses também traz 3.914 casos prováveis de Chikungunya, sendo 745 deles já confirmados.

A incidência é de 43,2 casos por 100 mil habitantes.

Além disso, o documento também aponta que Pernambuco investiga 295 casos prováveis de Zika, sendo 52 deles em mulheres grávidas. Nenhum caso foi confirmado até o momento.

A Febre do Oropouche, arbovirose que apresenta casos no Estado pela primeira vez, conta com seis notificações confirmadas laboratorialmente, sendo acompanhadas de pela Diretoria Geral de Vigilância Ambiental de Pernambuco.

Veja também

gripe Vacinação: com início do inverno, Ministério da Saúde reforça importância de doses contra gripe