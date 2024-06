A- A+

Região Metropolitana do Recife Incêndio em Camaragibe: fogo atinge prédio comercial na av. Belmino Correia Seis vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu o segundo andar de um prédio comercial e residencial, localizado no centro de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quinta-feira (20).

O estabelecimento, que funcionava como depósito de capas plásticas de celulares e supria três lojas em Camaragibe e no Recife, fica localizado na avenida Belmino Correia.

Seis vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Duas pessoas, de 52 e 56 anos, foram atendidas no local e liberadas já naquele momento. As outras quatro foram socorridas.

O Corpo de Bombeiros atendeu três pessoas, sendo uma mulher, de 61 anos, e dois homens, de 69 e 70 anos.

Estes foram encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou uma mulher de 27 anos para a UPA dos Torrões, na Zona Oeste do Recife. Todas estão estáveis.

O dono do estabelecimento não quis falar com a imprensa, mas afirmou que o incêndio começou por volta das 9h2. Ele disse ainda que chegou ao local, prontamente. A responsável pelo prédio também não quis gravar entrevista.

O Corpo de Bombeiros enviou sete viaturas ao local do fato, sendo três de combate a incêndio, uma de resgate, uma de salvamento, uma de comando operacional e uma de supervisão.

Já o Samu Metropolitano do Recife enviou ambulâncias das bases do Samu no Recife, Aeromédico SAMU/PRF, Paudalho e Corpo de Bombeiros.

O supervisor de operações do Corpo de Bombeiros, Major Lamartine de Melo, explicou à reportagem da Folha de Pernambuco os primeiros trabalhos, assim que a corporação chegou ao local.

Major Lamartine de Melo é o supervisor de operações do Corpo de Bombeiros | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“As primeiras viaturas encontraram muita fumaça e um grupo de pessoas, num terraço que fica no terceiro andar. Elas não apresentavam ferimentos. Estavam nervosas e um pouco intoxicadas pela fumaça”, explicou o major.

De acordo com ele, os agentes usaram mais de 20 mil litros de água para conter as chamas. Durante o rescaldo, os agentes também utilizaram espuma para abafar os focos de incêndio, visto que o espaço é pequeno.

Desespero

A vendedora de frutas Maria da Conceição, 65 anos, que trabalha na rua ao lado do prédio, viu toda a movimentação e se comoveu ao olhar as pessoas sendo retiradas do imóvel. A comerciante relata os momentos de tensão.

A comerciante Maria da Conceição, 65 anos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Tinha muitos idosos lá dentro, inalando a fumaça. O fogo se espalhou muito rápido e eu comecei a ouvir estalos, como se os vidros estivessem se quebrando. Foi muito difícil vê-los inalando aquela fumaça. Tinha gente aqui chorando ao ver as cenas”, comentou.

Ocorrência finalizada

As equipes foram desmobilizadas por volta das 12h30, quando a ocorrência foi finalizada. Resta a Defesa Civil de Camaragibe comparecer ao local para analisar as condições estruturais do imóvel.

