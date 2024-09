A- A+

Pernambuco ganhou uma nova rota internacional, ligando o Aeroporto Internacional dos Guararapes-Gilberto Freyre a Santiago, capital do Chile.

Outra rota de voo direto liga o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para o Arquipélago de Fernando de Noronha.

A parceria com a LATAM, que vai operar as duas rotas, foi assinada nesta terça-feira (3), no Palácio do Campo das Princesas, pela governadora Raquel Lyra e pelo CEO da empresa aérea, Jerome Cadier.

As duas operações serão inauguradas ainda este ano, com previsão de início para o dia 30 de novembro.

Até o fim do ano, o Estado terá voos diretos para cinco países, totalizando oito rotas internacionais.

Foto: Ed Machado/Governo de Pernambuco

“A parceria com a LATAM representa mais um passo em direção à nossa meta, de garantir a ampliação da conexão de Pernambuco com outros mercados. O acordo fortalece o nosso turismo e aquece a nossa economia, garantindo condições para que, cada vez mais, o Estado receba um número maior de visitantes”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

A rota Santiago-Recife terá um voo semanal a bordo de aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 174 passageiros (162 em cabine Economy e 12 em Premium Economy).

O voo Recife-Santiago terá 6h30 de duração em média e decolará às 15h15 (hora de Brasília) aos sábados.

Já o voo Santiago-Recife decolará às 23h50 (hora de Santiago) do mesmo dia. A rota deverá movimentar até 14,5 mil passageiros por ano.

“A LATAM está aproximando o mundo do Recife e de Fernando de Noronha, porque investir em Pernambuco é investir no turismo do Brasil. Esse é mais um capítulo do nosso compromisso com o crescimento da aviação brasileira. Nenhuma outra empresa aérea investiu tanto neste país nos três últimos anos”, analisa Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Já a rota Guarulhos-Fernando de Noronha terá voos diários a bordo de aeronaves Airbus A319, com capacidade para 138 passageiros (126 em cabine Economy e 12 em cabine Premium Economy).

O voo terá 3h50 de duração e se trata da primeira operação da LATAM no arquipélago.

“Tenho certeza de que será muito interessante tanto para os pernambucanos, como para os chilenos, que por meio de um voo direto, vão poder desfrutar de tudo de rico que Pernambuco tem a oferecer, tanto na história, quanto nas belezas naturais. Estamos muito felizes com essa conquista”, celebrou o secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery.

Já o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, afirmou que estas novas rotas poderão conectar ainda mais voos para o Estado.

“A nova parceria com a Latam vai facilitar as conexões do Brasil com Pernambuco. Neste primeiro momento, iremos conectar nossa capital com Santiago e muito em breve também entra em operação o voo de Guarulhos para Fernando de Noronha, trazendo mais turistas e movimentando a economia do nosso Estado”, pontuou.

Com potencial para movimentar 40 mil passageiros por ano, essa será a primeira operação para o arquipélago a partir do centro de conexões de São Paulo, onde a LATAM responde por 50% da operação total do aeroporto, incluindo 35% de voos internacionais. Ou seja, Noronha estará mais conectada com outros países e continentes.

Voos internacionais

Pernambuco tem, atualmente, voos diretos para quatro países:

Portugal,

Uruguai,

Argentina,

Estados Unidos.

O Chile será o 5° país conectado ao Aeroporto dos Guararapes. Em dezembro, o Recife terá uma rota para Assunção, no Paraguai, operada pela Azul.

O Estado contará, a partir de dezembro, com oito rotas internacionais, a partir do Aeroporto Internacional do Recife:

Buenos Aires,

Montevideo,

Lisboa,

Porto,

Orlando,

Fort Lauderdale,

Assunção,

Santiago.

Movimentação

O Aeroporto do Recife apresentou, no mês de julho, um total de 852.891 na movimentação de passageiros, o que representa um aumento de 13,12% em relação a junho.

O acumulado, de janeiro a julho de 2024, foi um total de 5.297.078 passageiros em voos nacionais e 184.096 passageiros em internacionais, totalizando 5.481.174 passageiros, um aumento de 6,06% comparando com o mesmo período de 2023.

Estiveram presentes o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, a vice-presidente de assuntos corporativos e sustentabilidade da LATAM, Maria Elisa Curcio, e o head de assuntos públicos, Eduardo Macedo.

