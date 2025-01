A- A+

Previsão do tempo Boletim meteorológico prevê chuva em Petrolina nos próximos cinco dias De acordo com a Defesa Civil, volume de chuvas já superou o previsto para todo o mês de janeiro

Petrolina tem previsão de chuva mantida para os próximos cinco dias, de acordo com o boletim meteorológico da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), divulgado nesta quinta-feira (16) pela Defesa Civil do município.

De acordo com a Agência, até a próxima segunda-feira (20), a intensidade das precipitações deve se manter entre fraca e moderada, com o acumulando permanecendo entre 10 e 50 mm durante o período. A previsão se estende para o Sertão do São Francisco.

Em nota, a Defesa Civil de Petrolina informou que, segundo dados da Apac, a chuva registrada na primeira quinzena de 2025 já superou a média para o mês.

A Defesa Civil informou ainda que, até o momento, já foram registrados cerca de 106 mm. O volume previsto para todo o mês de janeiro era de cerca de 67,5.

Até a manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de Petrolina informou que não houve registro de desabrigados. A gestão municipal informou ainda que segue monitorando áreas de invasões e bairros com população em situação de vulnerabilidade.

Em caso de ajuda, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil através do número (87) 99132-9568 e com o SAMU, pelo telefone (87) 98843- 0931.

Em situações de problemas com a rede elétrica, os moradores podem acionar o Programa Mais Luz, no 0800 608 1022 ou a Neoenergia, no 116.

