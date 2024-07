Dia dos Avós: atendimento oftalmológico gratuito no Pina celebra a data

A- A+

A ação foi realizada pelo HOPE em parceria com o Instituto JCPM e teve foco no diagnóstico e tratamento do glaucoma e catarata, doenças oculares comuns entre idosos

Em comemoração ao Dia dos Avós, nesta sexta-feira (26), o Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE) promoveu em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social (IJCPM) atendimentos oftalmológicos gratuitos com foco na avaliação de grau e diagnóstico e tratamento do glaucoma e catarata, doenças oculares mais comuns em idosos. Foram realizadas 80 consultas, com 62 encaminhamentos para exames de maior complexidade sem custos às pessoas atendidas.



Os oftalmologistas Michel Bittencourd e Mariano Maciel, especialistas em glaucoma e catarata, conduziram os atendimentos. Michel Bittencourd destacou a importância da iniciativa voltada para a população mais idosa, que já apresenta doenças crônicas, que podem acarretar o desenvolvimento de doenças oculares. “A diabetes é a que mais afeta a saúde dos olhos, agravando casos de glaucoma e catarata, podendo ocasionar na perda de visão”, explica o médico. “Realizar exames de rotina, pelo menos uma vez ao ano, é importante para atuarmos de modo preventivo e identificarmos qualquer sinal de problema de maneira precoce, aumentando a eficácia do tratamento”, completa Bittencourt.



A ação foi realizada na sede do IJCPM, no RioMar Recife, com atendimento feitos pelos oftalmologistas a integrantes de cooperativas de catadores e moradores de comunidades do Pina e Brasília Teimosa, em condição de vulnerabilidade social. Para a realização dos atendimentos, foi montado no IJCPM dois consultórios itinerantes com toda estrutura necessária, incluindo equipamentos de tonometria e mapeamento de retina.



Primeira visita ao oftalmologista



Entre os participantes esteve o aposentado José Hilário de Moura Filho, que, aos 66 anos, realizou um exame oftalmológico pela primeira vez. Com sinais de catarata, ele recebeu encaminhamento para a unidade do HOPE da Ilha do Leite para realizar exames de biometria, retinografia e microscopia especular, além de prescrição de óculos.



De forma totalmente gratuita, seu José Hilário pôde escolher a armação e encomendar as lentes na própria sede do IJCPM. A doação dos óculos a todos os participantes que receberam indicação de uso foi possível através do apoio de lojistas do RioMar Recife: a fabricante de lentes Zeiss e as óticas Diniz, Oculum, Pupila, Visão e Visum.

Dona Maria José das Neves, 70 anos, do grupo de idosos Bem Viver, se emocionou bastante quando experimentou as armações. “Tava tendo muita dificuldade de enxergar desde que perdi meus óculos no ônibus”, disse ela, que chegou a chorar em alguns momentos. “Eu não tinha perspectiva de ter uma consulta tão cedo. Estava esperando um agendamento no posto de saúde do Pina”, revelou ela.



Para a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal, as parcerias possibilitaram uma ação de impacto que proporcionou um cuidado oftalmológico integral aos participantes, com consulta, exames, óculos e possibilidade de cirurgia totalmente gratuita para os casos de maior urgência. “Com a ação, frisamos também a importância do cuidado preventivo com a saúde, que começa com uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas”, destaca a gestora.



