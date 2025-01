A- A+

Feira de artesanato Fenahall 2025 começa nesta sexta-feira no Classic Hall; confira programação Feira contará com participantes de cinco países e apresentações musicais

Considerada uma das maiores feiras de artesanato do Brasil, a Fenahall iniciará a sua 22ª edição nesta sexta-feira (10) no Classic Hall, em Olinda. O evento será realizado até o dia 19 de janeiro, funcionando diariamente das 14h às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Classic Hall e custam a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

Em 2025, a feira contará com 200 estandes de expositores de diversas regiões do Brasil, além de países como Índia, Colômbia, Equador, Coréia e Paquistão.

Entre as novidades está a estreia do Hall das Artes, que reúne peças exclusivas de mestres do artesanato. Já o palco do Classic Hall será ocupado pelo espaço Arte Urbana, que trará atividades como tatuagem, grafitagem, customização de roupas, apresentações de just dance, pista de skate, encontros de cosplay e jogos eletrônicos.

Também estarão disponíveis serviços de micropigmentação labial e de sobrancelha, camuflagem de estrias, olheiras e cicatrizes, além de tatuagem salva-vidas, que será realizada gratuitamente para pessoas com problemas de saúde ou alergias.

A abertura terá show de Altemar Dutra Jr., na sexta-feira (10). No sábado (11), Adilson Ramos fará a sua apresentação, às 20h, e o Cirque Rosa, com exibição voltadas para as crianças, sobe ao palco às 17h.

A programação segue durante a semana com shows de Kelvis Duran, Cristina Amaral, The Rossi, Eduarda Alves, Conde Só Brega, Banda Lele e Geraldinho Lins, com o encerramento ficando por conta da Bateria Auê e Zé Amarok, no domingo (19).

Veja também

Fim das atividades Funase do Cabo de Santo Agostinho encerra as atividades