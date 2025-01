Fundação Bunge oferece curso gratuito para padeiros e confeiteiros no Recife

A- A+

A Fundação Bunge anunciou a realização do curso gratuito de panificação e confeitaria para jovens de baixa renda, com idade entre 18 a 29 anos.

As aulas fazem parte do projeto De Grão em Pão, em parceria com o Senai, e que acontece nas cidades de São Paulo (SP), Duque de Caxias (RJ) e Recife (PE), além de Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG).

As inscrições podem ser feitas durante os dias 15 a 29 de janeiro. Para concorrer a vaga, os interessados devem preencher o formulário referente à sua cidade disponível no site da Fundação Bunge https://fundacaobunge.org.br/. O anúncio dos selecionados será realizado em 24 de fevereiro, também pelo site.

Durante as aulas, realizadas de março a junho, os alunos receberão bolsa auxílio e participarão de formação socioemocional para auxiliar no planejamento profissional.

A Fundação informou que, ao final do curso, os alunos receberão propostas para trabalhar em padarias com carteira assinada, com salários compatíveis com o mercado.

De acordo com a Fundação, além da formação teórica e prática, o Projeto prepara os jovens para as exigências atuais do mercado de trabalho, como bom relacionamento, organização e autoconhecimento.

Veja também