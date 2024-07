A- A+

pesar J. Borges: Banco do Brasil lamenta o falecimento do artista pernambucano; veja nota Instituição destaca o reconhecimento do artista internacionalmente. J. Borges faleceu nesta sexta-feira (26), aos 88 anos

O Banco do Brasil emitiu nota pelo falecimento de J. Borges, xilogravurista pernambucano que faleceu aos 88 anos. O artista, de projeção internacional, deixa um legado na arte pernambucana e nordestina. Confira a nota da instituição:

Nota de pesar



O Banco do Brasil lamenta o falecimento do artista J. Borges. Com sua arte, levou a cultura de Pernambuco e do Nordeste para os quatro cantos, com reconhecimentos nacionais e internacionais.

Durante a sua vida, J. Borges nos entregou o seu coração através da sua arte de diversas formas. No Coração da Poesia, ele disse que "o coração é um órgão que trabalha noite e dia, uma hora traz desgosto outra traz muita alegria, é quem inspira o poeta e de onde sai poesia."

No BB, J.Borges foi reconhecido em exposições em seus Centros Culturais no Rio, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Sua arte e da sua família também estão permanentemente expostas no .BB, inaugurado no último mês de março no Recife Antigo. Com a obra o "Coração na Mão", ele presenteou o seu coração aos nordestinos e ao mundo, por exemplo. Bacaro e Pablo, nossos mais profundos sentimentos. Vocês são o legado do Mestre que estará para sempre em nossos corações.

Como apoiador e incentivador da cultura e diversidade brasileiras, o Banco do Brasil se solidariza à dor da família com as mais sinceras condolências neste momento de grande perda.

