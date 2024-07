A- A+

LUTO J. Borges: autoridades e artistas lamentam a morte do xilogravurista; veja a repercussão Nas redes sociais, o presidente Lula relembrou quando presenteou o Papa Francisco com uma obra do pernambucano

A morte do xilogravurista J. Borges, aos 88 anos, nesta sexta-feira (16), repercutiu nacionalmente. Artistas e autoridades lamentaram a perda do artista.



“Nos despedimos hoje de José Francisco Borges, o J. Borges, um dos maiores xilogravuristas do país. Autodidata, começou a trabalhar muito cedo no agreste pernambucano. Fiquei muito feliz de poder levar sua arte até o Papa. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores deste grande artista do nosso país”, comentou o presidente Lula (PT), lembrando quando presenteou o Papa Francisco com uma obra do pernambucano, em junho do ano passado.

Nos despedimos hoje de José Francisco Borges, o J. Borges, um dos maiores xilogravuristas do país. Autodidata, começou a trabalhar muito cedo no agreste pernambucano. Fiquei muito feliz de poder levar sua arte até o Papa. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores… https://t.co/5SExOpaD6T — Lula (@LulaOficial) July 26, 2024

“J. Borges levou Bezerros, o Agreste e Pernambuco para o mundo. E vai deixar uma saudade imensa. Mas a sua grandiosidade permanecerá aqui pelas mãos de seus filhos, discípulos e centenas de xilogravuras que representam tão bem a nossa cultura. Meus pêsames aos familiares e amigos”, escreveu a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Lucielle Laurentino (UB), prefeita de Bezerros, cidade natal do artista, comentou a morte dele em suas redes sociais. “Que honra ter desfrutado de sua amizade, ter ouvido por vezes suas histórias e viajado no seu mundo artístico. Conhecer sua história e sua obra é reconhecer a força do nordestino, é apropriar-se do que nos é mais rico, nosso povo, nosso cotidiano, nossas lutas e vitórias. Obrigada por levar ao mundo quem somos”, publicou.



O artista visual pernambucano Derlon, cuja obra é inspirada na estética da xilogravura, agradeceu ao mestre. “O mestre se foi, mas o seu legado continua. Obrigado por tudo que aprendi com as suas obras e a pessoa maravilhosa que foi. Adorava visitar o seu ateliê em Bezerros, Pernambuco (...). Observar o jeito de talhar a madeira, os personagens, os temas, tudo com um jeito muito particular de ser (...)”, disse.



Veja também

celebridades Revistas com Xuxa e sua cunhada nuas são arrematadas em leilão por mais de R$ 2 mil