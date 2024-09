A- A+

SAÚDE Pesquisadores suecos recomendam afastar crianças menores de dois anos das telas Entre outras recomendações estão evitar o uso de telas antes de dormir e manter tablets e celulares fora do quarto das crianças durante a noite

As autoridades suecas recomendaram nesta segunda-feira que crianças menores de dois anos não tenham acesso às telas, ao divulgar novas diretrizes sobre o tema.

De acordo com a Agência de Saúde Pública, é necessário manter as crianças com menos de dois anos longe de qualquer tipo de tela.

Entre dois e cinco anos, os menores devem passar, no máximo, uma hora diária diante das telas; e entre uma e duas horas por dia quando têm entre 6 e 12 anos.





Para os adolescentes de 13 a 18 anos, a agência recomenda, em um comunicado, que passem no máximo duas ou três horas diárias em frente à tela.

"Por tempo demais, os smartphones e outras telas invadiram todos os aspectos da vida de nossos filhos", declarou à imprensa Jakob Forssmed, ministro da Saúde Pública.

Os adolescentes de 13 a 16 anos passam, em média, seis horas e meia por dia diante de uma tela, além do tempo que passam na escola, apontou o ministro.

Isso deixa "pouco tempo para atividades em grupo, atividade física e um sono adequado", acrescentou Forssmed, que afirmou que há uma "crise do sono" na Suécia e que mais da metade dos estudantes de 15 e 16 anos não dormem o suficiente.

A agência também recomenda evitar qualquer tela antes de dormir e manter tablets e celulares fora do quarto das crianças durante a noite.

Passar muito tempo em frente a uma tela pode afetar negativamente o sono, causar sintomas de depressão e negligência com os cuidados pessoais, advertiu a agência, citando estudos.

Recentemente, o governo sueco indicou que está considerando proibir smartphones no ensino fundamental.

Veja também

Morro da Conceição Morro da Conceição: prefeitura do Recife doa 100 cestas básicas para ajudar vítimas de desabamento