Pesquisadores testam a quantidade de azeite capaz de reduzir o colesterol ruim

O azeite de oliva extravirgem é parte de diversos pratos do cardápio brasileiro. Para além da sua função de temperar os alimentos ou prepará-los, ele também pode ser um aliado contra o LDL, também conhecido como colesterol "ruim".



De acordo com pesquisadores da Universidade da Flórida, este benefício ocorre em qualquer dosagem.

A pesquisa, publicada no Journal of the American Heart Association, aponta que essa diminuição previne contra doenças cardíacas.



Para chegar aos resultados, 40 pessoas com risco aumentado para este tipo de condição foram divididos em dois grupos: um que consumia menos de uma colher de chá de azeite de oliva extravirgem por dia ou quatro colheres de sopa.

A partir disso, depois de uma semana os participantes de cada grupo foram para outro grupo pelo período de quatro semanas. Todos aderiram a dietas integrais, à base de plantas ou veganas (sem restrições quanto à comer variados tipos de gordura).

Dessa forma, foi descoberto que qualquer quantidade de azeite de oliva extravirgem é capaz de reduzir o LDL.



Por outro lado, ao associar o consumo dele com gorduras vegetais integrais (como abacates, nozes, sementes e azeitonas) e a redução de açúcares e carnes vermelhas, por exemplo, apresentou uma melhora ainda mais significativa no colesterol.

O consumo do azeite de oliva é considerado altamente calórico, por isso, é indicado ser adicionado com parcimônia. Apenas uma colher de sopa equivale a cerca de 120 calorias.

Adicionar apenas uma colher de azeite à sua dieta todos os dias pode trazer poderosos benefícios à saúde, como diminuir o risco de morte relacionada à demência, segundo novo estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

