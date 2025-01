Petrolina: calendário da rede municipal de 2025 é divulgado, com aulas a partir de 6 de fevereiro

A- A+

A Secretaria de Educação divulgou o calendário do ano letivo da rede municipal de ensino de Petrolina, Sertão de Pernambuco. Após esse período de férias após o término de 2024, as aulas voltam no dia 6 de fevereiro, e seguem até 16 de dezembro.

"O calendário, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, foi elaborado com o objetivo de atender às necessidades educacionais dos alunos e dos profissionais da Educação. Isso garante um planejamento eficiente das atividades pedagógicas e um alinhamento com os objetivos do ensino público municipal", afirmou a secretaria, em comunicado oficial.

Recesso escolar

O período de recesso escolar no meio do ano também já está definido para acontecer de 16 a 30 de junho para os estudantes e professores. A distribuição de unidades didáticas, com duração variada, também está detalhada, para auxiliar no planejamento escolar durante todo o ano.



Os responsáveis e estudantes podem acessar o calendário detalhado por meio do site oficial da Secretaria de Educação, ou diretamente nas unidades escolares.

"A divulgação antecipada permite que as famílias se organizem e participem ativamente do processo educacional, promovendo um ano letivo produtivo e alinhado às metas da Secretaria", completou a secretaria.



