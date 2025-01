UFPE abre inscrições do processo seletivo para Licenciatura em Educação Escolar Quilombola

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) comunicou a abertura do processo seletivo Quilombola/UFPE 2025 destinado ao curso de Licenciatura em Educação Escolar Quilombola Nego Bispo.

Serão ofertadas 100 vagas para candidatos quilombolas, com inscrições abertas até o dia 28 de janeiro. O curso é ministrado na modalidade presencial, com aulas realizadas de quinta-feira a sábado, quinzenalmente.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, através do portal da UFPE. Para concorrer às vagas no curso de graduação em Licenciatura em Educação Escolar Quilombola Nego Bispo da UFPE, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter concluído o ensino médio (para primeira licenciatura) ou ter diploma de graduação em qualquer licenciatura (para os candidatos professores que desejem a segunda licenciatura).

O curso tem sede no Centro Acadêmico do Agreste (CAA)/UFPE, em Caruaru, e com polos no Centro de Educação (CE)/UFPE (Campus Recife), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE (Campus Garanhuns) e Instituto Federal do Sertão Pernambucano - IFSertãoPE (Campus Santa Maria da Boa Vista).

De acordo com a Universidade, as vagas estão distribuídas nas seguintes áreas: Pedagogia (UFPE/CAA) - 25 vagas; Pedagogia (UFPE/CE) - 25 vagas; Ciências da Natureza e Matemática (IFPE/Campus Garanhuns) - 25 vagas; Ciências Sociais (IFSertãoPE/Campus Santa Maria da Boa Vista) - 25 vagas.

Quatro vagas serão destinadas, sendo uma vaga para cada polo, para pessoas com deficiência e que tenham cursado todo o ensino médio, exclusivamente, em escolas públicas.

Também serão ofertadas o mínimo de 50% das vagas a professores da rede pública da educação básica e das redes de formação por alternância que já atuem na área do curso.

O processo seletivo acontecerá em uma única etapa, classificatória, composta por Elaboração de Memorial (para segunda licenciatura), juntamente com a pontuação obtida pelo tempo de experiência na docência em Educação Escolar Quilombola.

Também serão avaliadas as notas nas disciplinas de Português e Matemática presentes no histórico escolar (para primeira licenciatura).

O resultado preliminar será divulgado no dia 14 de fevereiro. Já o resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia 19 de fevereiro. Ambos os resultados serão disponibilizados no portal da UFPE.

Os candidatos aprovados ingressarão no 1º semestre do ano letivo de 2025 nos núcleos destinados para cada vaga.

