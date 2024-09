Petrolina: ciclista morre atropelado no momento em que atravessava rodovia na faixa de pedestre

A- A+

Um ciclista morreu após ser atingido por um carro no momento em que atravessava, na faixa de pedestre, a BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (5), por volta das 19h, no km 188,5 da rodovia.



A corporação informou que a vítima, um jovem de 20 anos, que não teve o nome divulgado, estava montado na bicicleta quando foi atingida pelo veículo. O ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (4) | Foto: PRF/Divulgação

Já o motorista do carro envolvido no acidente, de 23 anos, não se feriu e se recusou a realizar o teste do bafômetro, segundo informou a PRF.



O condutor, cujo nome não foi divulgado, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Petrolina, para realizar os procedimentos cabíveis.



Além da PRF, estiveram no local do acidente o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML).

