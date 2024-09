A- A+

Recife Deolane Bezerra dorme na Colônia Penal Feminina, no Recife, e passa por audiência nesta quinta (5) Deolane e a mãe foram encaminhadas à Colônia Penal Feminina após o pedido de habeas corpus da defesa ser negado pela Justiça

A influenciadora Deolane Bezerra, presa no Recife durante operação contra jogos ilícitos e lavagem de dinheiro, passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (5).

Deolane e a mãe, Solange Alves Bezerra, foram encaminhadas, nessa quarta (4), à Colônia Penal Feminina, localizada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da cidade, após o pedido de habeas corpus da defesa ser negado pela Justiça.

Desde a chegada da influenciadora ao local, a movimentação de fãs e curiosos é grande. Além disso, duas irmãs de Deolane, Dayanne e Daniele Bezerra, estiveram na penitenciária, mas foram impedidas de entrar.

Ainda na noite da quarta, dois colchões e dois ventiladores lacrados chegaram à Colônia. Não há confirmação se os objetos eram para Deolane e mãe.

Segundo a Secretaria de Ressocialização de Pernambuco, devido à repercussão do caso, medidas de segurança foram tomadas para garantir a integridade física da influenciadora. Deolane e a mãe estão em celas reservadas.

“Por se tratar de um caso de repercussão, a unidade prisional tomou as medidas cabíveis de segurança a fim de resguardar a integridade física da pessoa privada de liberdade, mantendo-a em cela reservada”, disse a pasta.

Após a prisão preventiva, Deolane usou as redes sociais, onde acumula mais de 20 milhões de seguidores apenas no Instagram, para publicar uma "carta aberta", escrita do próprio punho, em que afirmar estar sofrendo "uma grande injustiça".

"Hoje não teve boa tarde, Brasil! Mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não prático e nunca pratiquei 'crimes'", afirmou a influenciadora.

Ainda na postagem, Deolane também lamentou a prisão da mãe, Solange Bezerra, nessa quarta-feira (4).

"Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passaria 1 ano, 10, 20 ou mais para provar minha inocência, mas com ela, não", relatou.

Deolane aproveitou a carta para brincar com a situação e escreveu: "Já, já estou aqui de novo. Esquece que a mãe está enjaulada. 'Só para descontrais'. E lembrando todos: os impostos estão PAGOS", afirmou.

Operação

Deolane e a mãe foram presas na operação "Integration" contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, que acontece no Recife e quatro estados.

Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens, como joias, carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.

Para além dos mandados, a polícia realiza o bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de R$ 2.196 bilhões. Também são cumpridas outras medidas cautelares, como entrega de passaporte, suspensão do porte e cancelamento do registro de arma de fogo.

Além do Recife, a ação acontece também em Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Minas Gerais.

A investigação foi iniciada em abril de 2023 e contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Na execução, atuam 170 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A operação está sob a presidência do delegado Paulo Gondim.

Veja também

EUA Em tom sarcástico, Putin expressa apoio a Kamala Harris