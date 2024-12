Pier quebra e é arrastado para o mar em forte tempestade na Califórnia; veja

Um píer desabou no oceano e flutuou para longe do estado americano da Califórnia na segunda-feira, disseram autoridades meteorológicas, enquanto a região era atingida por uma forte tempestade.



Salva-vidas resgataram duas pessoas depois que a estrutura em Santa Cruz se soltou, disseram os bombeiros, enquanto uma terceira pessoa conseguiu se livrar dos problemas.

BREAKING: A 100+ foot section of the Santa Cruz Wharf (California) has collapsed into the ocean.



Three people were on the end during the collapse, Two of them were rescued and one was able to get out on their own.



