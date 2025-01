A- A+

ALERTA Placas de alerta de risco de incidentes com tubarões na orla da RMR são substituídas Responsável pelos trabalhos, Cemit espera concluir as trocas até o fim de janeiro

As 150 placas de alerta de riscos de incidentes com tubarões instaladas ao longo da orla da Região Metropolitana do Recife (RMR) serão trocadas até o fim de janeiro. O anúncio foi feito pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), que já iniciou os trabalhos.

A sinalização está presente em um trecho de 33 quilômetros do litoral, entre a Praia do Farol, em Olinda, e a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Essa é a área identificada pelo Cemit como de atenção para banhistas.

Decreto estadual de 1999 proíbe a prática de atividades náuticas, como o surfe e esportes aquáticos de mergulho, neste trecho do litoral. As placas são numeradas e bilíngues e têm inclusas o 193 do Corpo de Bombeiros, contato disponível para emergências.

As placas também alertam sobre quedas bruscas, correntes intensas e rochas submersas, além de desestimular o banho de mar em condições como mar aberto, maré alta, águas profundas ou turvas, e recomendam cautela caso o banhista esteja sozinho ou sob efeito de álcool.

Com a troca dos equipamentos, o Cemit pede a sensibilidade da população em relação à conservação das placas em bom estado, já que casos de vandalismo, depredação e roubo prejudicam os banhistas.

“A falta de sensibilização das pessoas quanto à importância da permanência dessas placas nas praias pode resultar em perda de vidas. O Cemit está sempre buscando o diálogo para que todos respeitem esse importante instrumento de prevenção de incidentes”, destacou a gerente-geral de Áreas Costeiras e Oceânica da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) e secretária executiva do Cemit, Danise Alves.

É importante lembrar, ainda, que a condição mais favorável para banho, nesses 33 quilômetros sinalizados, é nas áreas com piscinas naturais - formadas nas marés secas com proteção recifal - abrigadas do mar aberto e com boa visibilidade da água do mar. Ainda assim, é necessário estar atento a outras condições de segurança.

É também desaconselhável o banho de mar nas seguintes condições:

Em áreas de mar aberto



No amanhecer e no entardecer, quando os tubarões estão mais ativos



Em foz dos rios, que é uma área de reprodução dos tubarões



Em águas profundas



Em águas turvas



Se estiver sozinho



Se estiver ingerido bebida alcoólica



Com sangramento



Com objetos brilhantes

