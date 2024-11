Plataformas de interações em grupo estimulam atividades físicas; confira

A- A+

Praticar atividade física é fundamental para a melhora de aspectos da saúde do corpo e da mente. Apesar desses benefícios conhecidos, iniciar um hábito saudável por conta própria pode ser um problema para a maioria das pessoas. É nesse contexto que aplicativos e plataformas virtuais podem auxiliar o público a seguir constante com o novo estilo de vida.

Esses serviços possibilitam a criação de comunidades voltadas a uma determinada atividade física, seja musculação, corrida, caminhada ou outro tipo de esporte. O principal ganho aos que estão inseridos nesses grupos é a maior motivação para seguir na rotina de treinos.

Por que melhoramos em grupo?

De acordo com o psicólogo e psicanalista Miguel Gomes, de uma maneira geral o ser humano se adapta melhor em grupo para qualquer desafio. “Quando você está num grupo, acaba tendo o compromisso com outra pessoa além de você. Talvez sozinho fosse mais fácil de você se boicotar. É por aí que entra o lado motivacional”.

Ainda segundo o especialista, outro ponto importante é que plataformas de formação de comunidade e atividades coletivas reforçam o senso de interação. “Essas atividades que forçam de alguma forma um convívio, para a maioria das pessoas, é muito positivo porque cria mais um espaço onde você vai se socializar”.

Júlio Acioly é profissional de educação física com mais de dez anos de experiência na área. Ele atua na preparação de atletas de variados esportes como Levantamento de Peso Olímpico (LPO) e vôlei de praia, além de pessoas comuns que buscam desenvolver o condicionamento físico.

O personal trainer corrobora com a visão do especialista em compreender o comportamento humano sobre a importância de atividades em grupo para assegurar um maior foco nas atividades físicas.

“As maiores dificuldades de adesão ao exercício físico são basicamente duas: psicológicas e sociais. Atividades em grupo têm um maior poder de aderência à prática. Isso gera uma motivação maior e um senso de pertencimento que faz com que as pessoas se mantenham adeptas ao exercício físico com mais frequência no longo prazo”, analisa Júlio.

E na visão do preparador físico, essa maior dedicação e aderência aos exercícios se reflete nos resultados alcançados pelos praticantes. “O resultado vem muito com a constância do treino. Eu sempre falo aos alunos que o resultado não vem do dia para a noite. Se você se mantém engajado, essa constância vai te gerar mais desempenho”.

Exemplo na prática

Um exemplo de como plataformas virtuais melhoram o desempenho nas atividades físicas é Raissa Lima, analista de marketing. Ela tinha uma rotina fixa de praticar exercícios, porém perdeu esse hábito no ano passado por falta de tempo em decorrência do trabalho.

Em 2024, Raissa passou a conciliar academia durante a semana com passeios de bicicleta nos fins de semana. Há pouco mais de um mês, ela começou a utilizar a plataforma "Gym Rats”, que permite aos usuários criarem desafios e competirem em comunidades com amigos, familiares ou colegas de equipe.

No aplicativo, que é gratuito, a comunidade pode escolher que tipo de atividade física será considerada e, ao fim de um período, as pessoas que forem mais frequentes ficam nas primeiras posições. Um dos desafios que Raissa fez parte foi com colegas de trabalho e contou com a adesão de mais de 30 participantes. O grupo escolheu qualquer atividade física que durasse, no mínimo, 40 minutos.

"Antes eu estava com muita dificuldade de manter essa rotina diária. Depois que montamos esse grupo em que a gente podia compartilhar fotos do dia e fazer comentários, me deixou mais motivada. A gente tinha essa troca diária de ver as pessoas publicando. Você fica mais engajado e não quer ser deixado para trás, então você vai e participa", afirmou. Raissa Lima participou de desafio com colegas de trabalho. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco

Para aumentar a competitividade e a dedicação dos integrantes, o grupo definiu uma premiação de suplemento alimentar para alcançar o primeiro lugar. A analista de marketing acabou na 5ª posição, mas não lamentou.

“Tiveram alguns dias que eu não consegui ir, mas para mim foi muito importante porque criei uma rotina de exercício praticamente todos os dias. Depois que finalizei [o desafio do mês], continuei com esse hábito porque foi algo que consegui encaixar. Foi muito importante para mim esse desafio e ter esse aplicativo funcionando como um aliado na construção de uma rotina de exercício”, completou Raissa.

Evite comparações

Mesmo com a vantagem de estar mais motivado para realizar atividades quando se está inserido em um grupo, é importante tomar cuidado para isso não se transformar num efeito negativo de comparações.

“Esse é o ponto que a gente deve prestar atenção. Da mesma forma que esses aplicativos ou grupos impulsionam, eles também podem causar desmotivação se o grupo não tiver práticas positivas”, ponderou Júlio Acioly.

“A competição em excesso vai gerar provavelmente a desistência do participante. Você precisa entender que cada um tem sua individualidade. Às vezes a pessoa está motivada, mas em uma semana passa por inúmeros problemas. É necessário ter atenção para que o excesso de motivação não cause o efeito contrário”, completou o preparador físico.

Raissa Lima relatou que teve uma experiência tranquila em seu grupo. De acordo com a analista, vencer o desafio não era o foco dos integrantes.

“Não era muito sobre ganhar, apesar de ter essa competição. Era sobre a iniciativa de você manter uma rotina de exercício. O cuidado deve ser com as pessoas que você está montando esse grupo e deixar claro que todos estão ali para curtir e manter uma rotina saudável”.

Iniciativa da PCR

Desde 2022, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, disponibiliza a plataforma “Se Mexe Comigo”. O serviço, também gratuito, está presente no Conecta Recife e tem como função criar e divulgar eventos esportivos.

Os usuários podem filtrar as modalidades preferidas, fazer o acompanhamento das atividades que se inscreveu e editar o próprio perfil.

Paulo Henrique liderando aula de parkour no Parque da Jaqueira. Foto: Divulgação.

Paulo Henrique é presidente da Associação Pernambucana de Parkour e professor da modalidade. Ele conheceu a plataforma no lançamento e passou a programar as aulas gratuitas de parkour que já são realizadas desde 2010.

“Acredito que seja mais um canal para incentivar a atividade física. A soma de várias iniciativas ajudam as pessoas a se exercitarem mais. Quanto mais, melhor”, disse o professor.

