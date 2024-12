A- A+

São Paulo PMs agridem com socos e chutes motociclista rendido no chão na zona norte de SP Segundo a SSP, homem foi abordado porque teria desobedecido sinal de parada. Mulher que estava na garupa tenta intervir e também é agredida. PM diz investigar a conduta dos agentes

Um motociclista já rendido e uma mulher que estava na garupa foram agredidos por policiais militares durante uma abordagem no Jardim Damasceno, na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu domingo, 1º, no cruzamento das ruas Gregório Pomar e Fortunato Devoto.



Imagens que circulam em redes sociais mostram o homem sendo arrastado e recebendo golpes de cassetete, socos e chutes quando já estava dominado pelos agentes. A mulher tenta intervir e também é agredida. O motociclista foi perseguido por seis PMs da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam). Durante a perseguição, um dos agentes bateu na moto onde estava o casal.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a abordagem aconteceu porque o homem teria desobedecido um sinal de parada e fugiu. A Polícia Militar abriu uma investigação preliminar para apurar a conduta dos agentes.



Ainda de acordo com a SSP, a Polícia Militar analisa as imagens que registraram a abordagem a uma moto, na zona norte. Segundo a nota, na ocasião, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir dos agentes da Rocam. Os policiais que participaram da ação já foram identificados e foi aberta uma investigação preliminar para apurar a conduta durante a abordagem.



Escalada da violência

Na segunda-feira, 2, um vídeo divulgado nas redes sociais flagrou um policial militar jogando um homem do alto de uma ponte, na Zona Sul de São Paulo. Ele estava de moto e foi perseguido por agentes da Rocam porque teria desobedecido um sinal de parada. O motociclista foi jogado de uma altura de três metros em um córrego, mas sobreviveu. Os 13 policiais envolvidos na ocorrência foram afastados. O caso é investigado pela Ouvidoria da Polícia e pelo Ministério Público de São Paulo.



A sequência recente de denúncias jogou mais luz sobre o problema Entre as ocorrências do último mês, ainda estão a morte de uma criança de 4 anos na Baixada Santista, de um estudante de Medicina baleado em um hotel da capital e de um homem atingido nas costas após tentativa de roubo em um mercado.

