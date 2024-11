A- A+

Espanha Polícia espanhola descobre rede de narcotráfico que usa drones para transportar drogas do Marrocos Equipamentos não tripulados eram fabricados na Ucrânia, tinham autonomia de voo de 50 km e capacidade para carregar até 10 quilos de entorpecentes por viagem

A Polícia Nacional da Espanha anunciou nesta quinta-feira que desmantelou uma organização criminosa que utiliza drones para transportar haxixe do Marrocos para o sul do país. Os equipamentos não tripulados eram fabricados na Ucrânia, tinham autonomia de voo de 50 km e capacidade para carregar até 10 quilos de droga por viagem.

A operação, que contou com a colaboração das polícias da Ucrânia e da Polônia, foi realizada em Algeciras, no extremo sul da Espanha, onde foi desarticulada "a organização dedicada, supostamente, à introdução de haxixe no país usando drones".

De acordo com comunicado da polícia, os drones, após serem montados na Ucrânia, eram transportados por via terrestre até o sul da Espanha, onde eram utilizados para atravessar o Estreito de Gibraltar. A Europa e a África estão separadas por apenas cerca de 13 km, entre a cidade espanhola de Tarifa e Cires Point, em Marrocos.

As aeronaves lançavam as drogas em território espanhol sem a necessidade de pousar e retornavam ao ponto de origem.

A Espanha é um dos principais pontos de entrada de haxixe na Europa, devido à proximidade com o norte da África, maior produtor da droga. Segundo dados oficiais, em 2022, por exemplo, as autoridades espanholas apreenderam 324,7 toneladas de haxixe.

Na operação, dez pessoas foram detidas, das quais sete permanecem em prisão preventiva. Também foram apreendidas três aeronaves, uma delas ainda em fase de construção, além de dispositivos de controle remoto, ferramentas para reparos, grandes quantias de dinheiro e drogas que teriam sido introduzidas na Espanha por meio desse esquema.

