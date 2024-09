A- A+

Prisão em flagrante Polícia Federal prende em flagrante cinco candidatos com pontos eletrônicos em concurso da UFRPE O concurso, realizado no último domingo (8), tinha vagas para cargos de níveis técnico e superior com remunerações que variavam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

A Polícia Federal em Pernambuco realizou a prisão em flagrante de cinco candidatos utilizando equipamentos de radiofrequência conhecidos como “ponto eletrônicos”, com o objetivo de fraudar o concurso público da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), do último domingo (8).

O concurso tinha vagas para cargos de níveis técnico e superior com remunerações que variavam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.

As prisões ocorreram ao final da realização das provas, ainda no interior de dois prédios universitários utilizados para realização do certame, localizados na cidade do Recife, e foram empregados aproximadamente 14 policiais federais.

Ponto eletrônico utilizado para fraudar concurso da UFRPE. Foto: Divulgação

A ação foi levada a efeito por meio do Setor de Inteligência Policial-SIP e pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários – DELEFAZ.

Com a lavratura dos flagrantes, a Polícia Federal prosseguirá com a investigação buscando identificar outros envolvidos e confirmar o modus operandi dos investigados. Além disso, faz parte do processo descobrir e localizar os fornecedores dos equipamentos e mentores da referida prática criminosa.

Os indiciados respondem, inicialmente, pelo crime de fraude em certame de interesse público (Artigo 311-A do CPB), que prevê pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Um dos conduzidos estava fazendo a prova em lugar de outro candidato, utilizando documento falso, respondendo este também pelo crime de uso de documento falso (Artigo 304 do CPB), que prevê pena de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

