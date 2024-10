A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco divulgou, nesta quinta (31), como funcionará a “Operação Enem 2024”, que busca garantir a segurança da população durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 3 e 10 de novembro.

Um trabalho que já começou bem antes, com as escoltas de centralização e interiorização dos malotes de prova, e que segue até o dia 12 de novembro, com a escolta dos cartões de resposta.

Ao todo, 4.179 policiais serão escalados para fazer a segurança nos 654 locais de aplicação da prova. Um aumento de 5,5% com relação ao efetivo de 3.961 lançado no Enem do ano passado. Em Pernambuco, o número de inscritos foi de 237.634, superando em 8,6% os 218.867 da edição anterior.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entre os inscritos, há 102.135 participantes que já concluíram o ensino médio, o que corresponde a 43%. Os demais são estudantes de 1º ou 2º anos do ensino médio.

Além disso, há 1.632 inscritos que não cursam nem completaram o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos — são os chamados “treineiros”.

"A operação envolverá 83 municípios e o arquipélago de Fernando de Noronha. O trabalho da Polícia Militar de Pernambuco se iniciou com a escolta ao local de realização da prova e no dia dos exames teremos 380 escoltas para os inscritos realizarem a prova sem qualquer perturbação do sossego", afirmou José Mário Canel Figueredo, diretor-adjunto de planejamento operacional da PM.

Serviço

Os portões de acesso aos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados às 13h. A aplicação das provas terá início às 13h30. Os participantes regulares do Enem terão cinco horas e 30 minutos no primeiro dia de provas. A aplicação do exame termina às 19h (horário de Brasília).

Quem solicitou tempo adicional e teve o pedido aprovado pelo Inep poderá concluir as provas até as 20h. A duração regular do segundo dia de provas terá cinco horas.

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação, como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do governo federal.

O desempenho no Enem também é considerado para ingresso em instituições de educação superior de Portugal que têm acordo com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior naquele país.

O que levar?

Os participantes devem levar ao local das provas indicado no Cartão de Confirmação da Inscrição um documento válido com foto para identificação – impressos ou digitais, emitido por órgãos brasileiros, como a carteira de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Se for apresentada a versão digital, o candidato deve verificar com antecedência se o aplicativo está atualizado e funcionando corretamente para evitar contratempos nos dias das provas.

Para o participante estrangeiro acessar a sala de aplicação das provas, é obrigatória a apresentação de um dos documentos de identificação oficial e original com foto, como passaporte e identidade expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, entre outros documentos.

