Polícia anuncia detenção de israelense acusado de conspirar com o Irã para assassinar Netanyahu

A polícia de Israel prendeu um cidadão israelense recrutado pelos serviços de inteligência do Irã para planejar os assassinatos de funcionários de alto escalão do país, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, anunciaram nesta quinta-feira (19) a polícia e o Shin Bet (serviço de inteligência interno).

"Um cidadão israelense foi recrutado pela inteligência iraniana para promover assassinatos de figuras de destaque israelenses. Ele foi levado de maneira ilegal duas vezes para o Irã e recebeu um pagamento para realizar as missões", afirma o comunicado conjunto.

Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o diretor do Shin Bet, Ronen Bar, assim como outros funcionários, estavam entre os alvos.

O cidadão israelense, "um empresário que morou na Turquia durante um longo período", mantinha contatos com indivíduos turcos e iranianos, afirmou a polícia.

Segundo a força de segurança, durante sua estadia no Irã, ele recebeu o pedido para executar missões em Israel, como transferir "dinheiro ou armas" e pressionar outros israelenses recrutados pelo Irã para que planejassem assassinatos.