A- A+

Mundo Polícia prende narcotraficante que fazia elo de cartel da Colômbia com máfia da Itália Luigi Belvedere foi condenado a 19 anos de prisão por tráfico e estava foragido desde 2020

A polícia italiana anunciou nesta sexta-feira que um "perigoso fugitivo", acusado de atuar como intermediário entre os cartéis de droga colombianos e a máfia napolitana, foi preso no país sul-americano.

Luigi Belvedere foi condenado a quase 19 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, mas estava foragido da justiça desde dezembro de 2020.

Ele foi capturado na cidade colombiana de Medellín na noite de quinta-feira.

Belvedere, um traficante de Caserta, ao norte de Nápoles, era "especializado na importação ilegal de cocaína e agia como intermediário entre os cartéis colombianos e alguns clãs Casalesi", segundo a polícia.

A polícia italiana divulgou uma foto de Belvedere visitando o túmulo de Pablo Escobar, fundador e chefe do cartel de Medellín, morto pela polícia em 1993.

Os Casalesi são um importante ramo da máfia napolitana, a Camorra.

A polícia localizou Belvedere na Colômbia, onde ele participava “da organização de envios de drogas da América do Sul para a Europa”, em parte graças à utilização de um “conhecido sistema de correio”, indicaram as Forças Armadas colombianas.

Belvedere, que supostamente tem cerca de 32 anos e consta da lista de fugitivos perigosos do Ministério do Interior italiano, foi encontrado numa colaboração da polícia colombiana com a Europol.

Veja também

missão UFPE participa da maior expedição científica da Antártica liderada pelo Brasil