Agreste: foragido por homicídio, roubo e tráfico de drogas é preso pela PRF na BR-232, em Sanharó

Um homem foragido da Justiça por homicídio, roubo, tráfico de drogas e organização criminosa foi preso na BR-232, em Sanharó, no Agreste de Pernambuco.

A prisão ocorreu na madrugada da quarta-feira (23), durante uma operação de combate ao crime realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Agentes do Grupo Tático da PRF abordaram um veículo modelo Tracker, com quatro ocupantes, e, ao iniciar a abordagem, perceberam que um dos passageiros, de 39 anos, apresentou nervosismo.

Segundo a corporação, o homem não soube informar o nome completo da própria mãe. A equipe realizou uma vistoria e encontrou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa com a fotografia dele.

Após consultar os sistemas, foram constatados dois mandados de prisão em desfavor do passageiro, emitidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz, pelos crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas e organização criminosa.

A equipe também descobriu que o homem havia rompido a tornozeleira eletrônica.

Diante do flagrante, o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, no Agreste, para dar continuidade ao cumprimento do mandado de prisão.

