Agreste: polícia recupera caminhão e carga com 504 botijões de gás de cozinha roubados em Venturosa

Um caminhão com 504 botijões de gás de cozinha, roubado na cidade de Venturosa, no Agreste de Pernambuco, foi recuperado pela Polícia Militar do Estado (PMPE).



Segundo a corporação, o roubo aconteceu na localidade Serra do Tará, em Venturosa, por volta das 23h30 dessa quarta-feira (23).



Após acionada, uma equipe do 15º BPM iniciou buscas e localizou o caminhão, sem a carga, abandonado na Lagoa da Chave, em Belo Jardim, também no Agreste.



As buscas permaneceram, e policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) conseguiram recuperar os 504 botijões de gás.



Os produtos estavam na cidade de Pesqueira, no Agreste, a cerca de 33 km de distância de Venturosa, onde o roubo aconteceu.

Segundo a PM, coube a Polícia Civil de Pernambuco a tarefa de contabilizar os botijões recuperados e proceder com a devolução ao proprietário.



Não há informações sobre a autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento, e uma investigação foi iniciada para apurar os fatos.

