drones Policiais federais derrubam drones em evento de Lula em Goiânia Primeira visita do presidente à capital neste mandato foi marcada por manifestações de bolsonaristas

Ao menos quatro drones foram derrubados por policiais federais em evento desta sexta-feira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Goiânia.

Em sua primeira visita ao estado em seu terceiro mandato, Lula foi convidado pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Solidariedade), para inauguração das obras de uma linha de BRT na capital do Goiás.

Durante a solenidade, policiais federais usaram o equipamento conhecido como "DroneGun Tactical, para derrubar drones que sobrevoavam o local.

A “arma” é capaz de identificar drones por meio de frequência e ondas de rádio. A tecnologia emite um sinal que interrompe o contato do drone com o controle original. Ao menos quatro drones foram derrubados durante o evento.

A inauguração ficou marcada por confusões.

Manifestantes puxaram gritos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e foram expulsos por seguranças do evento. No fim da solenidade, outro apoiador de Bolsonaro foi retirado do local após chamar Lula de "ladrão".

No segundo episódio, porém, o homem foi agredido e afastado a chutes. Garrafas de água voaram em direção ao manifestante, que foi protegido e escoltado por seguranças após ter levado pontapés.

Esta é a primeira visita de Lula a um estado “hostil” ao governo. Goiás é comandado por Ronaldo Caiado (União), que faz oposição ao presidente. Na eleição de 2022, Bolsonaro ganhou a maioria dos votos do eleitorado goiano. Em seu discurso, Lula destacou a relação respeitosa que Caiado mantém com o Planalto:

– O Caiado, como governador de Goiás, tem tido comigo e com Rui (ministro da Casa Civil) uma relação 100% civilizada e com respeito, e isso eu levo muito em conta.

Antes de o evento iniciar um grupo de aproximadamente cinco pessoas começou a entoar gritos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário político de Lula.

– Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro – gritavam.

O público petista logo abafou as manifestações com vaias de protesto e gritos de “Lula! Lula!”.

