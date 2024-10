Policial londrino julgado pela morte de jovem negro em 2022 é absolvido

A- A+

A Justiça britânica absolveu, nesta segunda-feira (21), um policial acusado do assassinato de um jovem negro em 2022 em Londres, um caso que reacendeu o debate sobre o racismo nas forças de ordem pública.

Após três horas de deliberações, o júri do Tribunal de Old Bailey, no centro de Londres, decidiu a favor da absolvição de Martyn Blake, de 40 anos, acusado de matar Chris Kaba, de 24, com um tiro na cabeça.

Em 5 de setembro de 2022, Kaba foi atingido por uma bala que atravessou a janela dianteira do carro que dirigia, em uma rua residencial no sul de Londres.

Kaba foi seguido por um carro da polícia e outro veículo da força de segurança bloqueou o seu caminho. O jovem morreu em um hospital algumas horas depois.

A polícia afirmou que a placa do veículo que ele dirigia, carro que não lhe pertencia, foi detectada por uma câmera indicando que estava relacionada a um incidente com arma de fogo ocorrido em dias anteriores.

Centenas de pessoas protestaram poucos dias depois do incidente em frente à sede da polícia de Londres, denunciando que o jovem não teria sido baleado se não fosse negro.

Para a acusação, o policial exagerou nas suas declarações sobre a ameaça que pesava sobre seus colegas e mirou na cabeça da vítima, duas acusações que o agente sempre negou.

O advogado de defesa do policial, Patrick Gibbs, insistiu que seu cliente não era "um robô" e que ele "agiu da melhor maneira possível".

A família de Chris Kaba, presente no tribunal, não comentou o veredicto.

