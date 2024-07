Ponte Giratória: após reavaliação da estrutura, nova licitação da reforma será lançada neste mês

A- A+

Construída há mais de 50 anos, a Ponte Giratória, estrutura responsável por conectar o bairro de São José ao Bairro do Recife, na capital pernambucana, ganhará um novo projeto de reforma ainda neste mês de julho.

O anúncio do cronograma do novo projeto foi apresentado nesta segunda-feira (1º) pela Prefeitura do Recife. Iniciada no último ano, a obra da Ponte Giratória precisou ser paralisada depois que foram identificados problemas estruturais ocultos.

De acordo com o professor doutor em engenharia civil e especialista em pontes e viadutos Carlos Calado, a visualização da questão só foi possível durante o trabalho de reforma. Ao retirar o concreto antigo, o problema foi identificado.

“Estruturalmente falando, não tinha nenhuma trinca, nenhuma fissura que mostrasse que, estruturalmente falando, ela [a ponte] estava sofrendo. Quando foi feito o trabalho de apicoamento, para poder fazer o concreto jateado, uma parte do concreto que não estava visível caiu”, afirmou.

Com a questão estrutural, a ponte precisou ser totalmente interditada. Em seguida, diversos ensaios e testes foram realizados em busca de um diagnóstico preciso da questão.

“Não é apenas recuperar a ponte, é fazer com que ela atenda todas as exigências que hoje são aplicadas para um projeto novo”, destacou Carlos Calado.

Após essa etapa, necessária para garantir a segurança das obras, o novo projeto da ponte entrou em fase de conclusão e deverá ser licitado ainda neste mês. Assim, a previsão é de que a obra seja retomada neste ano.

