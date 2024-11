A- A+

TABAGISMO Por quanto tempo uma pessoa precisa parar de fumar para diminuir risco de doenças cardiovasculares? Pesquisadores sul-coreanos publicaram as evidências encontradas na revista científica JAMA Network

Há muito se sabe que o tabagismo, ou vício em cigarro, é um grande fator de risco para infarto, acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão e insuficiência cardíaca. No entanto, pesquisadores da Coreia do Sul procuraram entender qual seria o tempo necessário entre o abandono do fumo e a diminuição da possibilidade de desenvolver uma doença cardiovascular.

No estudo publicado pela equipe na revista científica JAMA Network, os cientistas afirmam que ex-fumantes pesados (que fumaram pelo menos 20 cigarros por dia por 8 anos) precisaram de mais de 25 anos para que o risco desaparecesse.



Já os ex-fumantes leves voltaram ao risco semelhante ao de pessoas que nunca fumaram logo após abandonarem o vício no cigarro.

"Assim, ex-fumantes pesados devem ser considerados como tendo um risco de DCV equivalente ao de pacientes que continuam a fumar, e o tratamento deve ser planejado de acordo", apontam os pesquisadores.

Durante a pesquisa, foram analisados dados de saúde de mais de 5 milhões de participantes, provindos do período entre 2006 a 2019. Além disso, idade, quantos anos tinham quando começaram a fumar, quantos cigarros fumavam por dia e a idade quando pararam também foram levados em consideração.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas em todo o mundo por ano. Ainda, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), parar de fumar mais cedo pode aumentar a expectativa. Alguém que para aos 30, por exemplo, ganha quase 10 anos.

"Esses resultados têm implicações importantes para a prática clínica e a saúde pública. Independentemente do status de cessação do tabagismo, o tabagismo e o risco de DCV apresentam uma clara associação dose-resposta, enfatizando a importância de prevenir completamente a iniciação do tabagismo", concluem.

