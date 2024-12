A- A+

COMPORTAMENTO Por que 6 em cada 10 mulheres fingem orgasmo na hora do sexo? Ciência tem a resposta As pessoas que costumam mentir também são mais propensas a usar brinquedos sexuais com frequência e sozinhas

64% das mulheres disseram que já haviam fingido um orgasmo antes, em comparação com 34% dos homens, de acordo com um estudo publicado no The Journal of Sex Research que ouviu mais de 500 pessoas entre 18 e 80 anos em seis países: Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, França e Reino Unido.

O mais comum, entre as razões é devido à curta duração do relacionamento. Aquelas que estavam em relacionamento a longo prazo eram menos propensas a fingir um orgasmo do que as mulheres em relacionamentos curtos.

Segundo os especialistas, porque se sentiam menos confortáveis para serem honestos sobre sentimentos genuínos com seus parceiros.



Essa teoria foi apoiada pelo fato de que as pessoas que fingiam eram mais propensas a usar brinquedos sexuais com frequência e a usá-los sozinhas — em vez de com o parceiro.

As pessoas que não fingiram afirmaram que os brinquedos sexuais eram usados como uma ferramenta compartilhada entre o casal.

Um terço das mulheres ainda revelou que não fingiu porque se sentia "confortável" em não ter orgasmo durante o sexo — outro sinal de um relacionamento amoroso e de aceitação, disseram os especialistas.

Os pesquisadores também perguntaram aos participantes que admitiram ter fingido orgasmo no passado porque decidiram parar de fazer isso.

Explorar maneiras de atingir o orgasmo por conta própria foi o motivo pelo qual 18% das mulheres pararam, em comparação com 19% dos homens. 12% deles disseram que pararam porque foram pegos fingindo, contra 3% delas.

Curiosamente, aqueles que admitiram fingir orgasmos relataram menor satisfação em seus relacionamentos sexuais, em comparação com indivíduos que nunca fingiram orgasmos ou pararam de fingir.

"Você não precisa ter um orgasmo para aproveitar o sexo e sentir prazer", disse a autora do estudo, Silvia Pavan, estudante de doutorado na Universidade de Copenhague.

