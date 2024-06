Por que a princesa Kate usou branco na cerimônia de aniversário de Charles III? Entenda

A- A+

Na manhã deste sábado, Kate Middleton, a princesa de Gales, voltou na ponta dos pés ao palco público pela primeira vez desde que anunciou seu diagnóstico de câncer, com seu estilo característico de cores coordenadas, juntando-se ao resto da família real na varanda do Palácio de Buckingham para o tradicional desfile de aniversário do rei Charles III.



Ela usava um vestido Jenny Packham branco na altura do joelho, com um cinto listrado preto e branco e um laço elegante no pescoço, finalizado com um chapéu Phillip Treacy, em ângulo justo.

A temática náutica se refletiu no vestido azul marinho com gola de marinheiro e detalhes brancos usado pela princesa Charlotte (que também usou sapatos brancos para acompanhar a mãe), junto com os ternos trespassados azul marinho com botões dourados, camisas brancas e gravatas azuis brilhantes dos príncipes George e Louis, todos formando um belo trio da Union Jack (a bandeira do Reino Unido) com o uniforme militar vermelho brilhante de William — que, por sua vez, combinava com o de Charles e do príncipe Edward.





Como unidade familiar, na varanda, criou a imagem de uma frente unificada, rigidamente controlada, inconfundivelmente harmônica, para uma oportunidade fotográfica que percorreria o país. Não há nada que provoque ansiedade aqui, a imagem parecia dizer. É um negócio como sempre. Tudo vai ficar bem.

Foi uma imagem marcante da princesa, que ainda está em processo de recuperação. Kate sempre esteve em sintonia com a atenção dada ao que ela veste como parte de uma família cujo trabalho é simbolizar, em vez de falar, e as oportunidades de comunicação inerentes a isso.



Desde o início de seu casamento, ela tem usado suas roupas para representar um compromisso claro entre tradição e modernização.

Seu guarda-roupa parece muitas vezes voltado para transmitir uma sensibilidade respeitosa ao que vem a seguir, em vez de, digamos, uma realeza em uma bolha dourada, seja misturando marcas de rua com alta moda, reciclando seu vestido várias vezes, alugando um vestido de noite ou apoiando designers britânicos.

Em vez disso, a princesa escolheu o branco, uma cor repleta de significado: de novos começos, renascimento, purificação. Ela escolheu Jenny Packham e Phillip Treacy, ambas marcas que ela já usou com frequência, ambos pilares do establishment da moda britânica.

E ela escolheu um vestido que parecia ter sido reciclado também: usado pela primeira vez em 2023 no Palácio de Buckingham, antes da coroação do rei Charles III.



Afinal, ela tem outras coisas em que pensar agora além de fazer compras. Mas vestir-se de acordo com o propósito também faz parte do trabalho. E parece que ela está se preparando para fazer isso de novo.

