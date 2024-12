Por que os términos de amizade são tão dolorosos?

A- A+

Quando Krystle Dullas viu sua amiga próxima deixar a cidade para uma longa viagem de carro pelos Estados Unidos em 2022, ambas prometeram manter contato. No entanto, conforme a vida ficou mais ocupada, as longas conversas telefônicas e trocas de vídeos começaram a desaparecer, relatou Dullas.



Em janeiro, ao descobrir nas redes sociais que sua amiga havia estado na cidade e não a visitou, Dullas se sentiu confusa e magoada. Ao perguntar sobre a visita, recebeu uma resposta curta e fria. Desde então, as duas não se falaram mais.

Aos 37 anos, Dullas sentiu como se tivesse sido “terminada” por alguém com quem manteve uma relação próxima por quase cinco anos. Embora não se arrependa de perder uma amiga que não estava disposta a dedicar tempo para ela, a mulher ficou surpresa com o quanto o término dessa amizade a machucou.

De fato, especialistas em relacionamentos afirmam que romper com um amigo próximo pode ser tão difícil quanto terminar um relacionamento romântico, embora não exista um “roteiro cultural” para processar o fim de uma amizade.

— Foi realmente muito triste porque você está de luto por uma pessoa que continua viva — disse Dullas, representante de vendas de uma distribuidora de jogos de tabuleiro em Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos.

Esses rompimentos representam um tipo de luto “não reconhecido”, segundo Beverley Fehr, psicóloga social da Universidade de Winnipeg que estuda relações próximas.

— Se alguém se divorcia ou fica viúvo, geralmente há apoio ou, pelo menos, um reconhecimento da dor que está enfrentando — disse Fehr — Isso tende a não acontecer com amizades.

Aqui estão as razões pelas quais perder um amigo pode ser tão doloroso e algumas dicas de especialistas se você estiver considerando um rompimento.

A ambiguidade do afastamento gradual

Embora algumas amizades terminem devido a um evento “catastrófico” — como uma traição —, muitas vezes elas simplesmente vão se extinguindo, explicou Fehr. O "ghosting", termo que se refere a um término repentino de um relacionamento sem explicações ou aviso, também pode ocorrer entre amigos.

Um rompimento de amizade pode deixar ambas as partes à deriva, sem o apoio de quem costumavam compartilhar os sentimentos mais profundos.

Foi o caso de Nate Douty, estudante de 23 anos da Stephen F. Austin State University, no Texas, que recentemente perdeu uma amizade valiosa.

— Senti como se estivesse sozinho porque ninguém entendia o tipo de dor que eu estava passando — disse Douty.

Após conhecer um amigo no Instagram no ano anterior, eles se tornaram quase irmãos, trocando mensagens constantes sobre futebol e outros temas. Mas, após um período de conflitos, o amigo começou a se afastar gradualmente. Em meados de outubro, ficou claro que a amizade havia terminado.

— Doeu tanto quanto qualquer término de relacionamento que já tive, talvez até mais — contou Douty, que teve dificuldades para comer e se concentrar nos estudos após o rompimento.

— Chorei por dias, até semanas — acrescentou.

Como terminar com compaixão

Rompimentos de amizades são dolorosos para ambos os lados e podem não ser tão claros ou unilaterais quanto aparentam. Kathleen Smith, terapeuta e autora do livro True to You: A Therapist’s Guide to Stop Pleasing Others and Start Being Yourself (Fiel a Si: Um Guia de um Terapeuta para Parar de Agradar aos Outros e Começar a Ser Você Mesmo), sugere que é importante abordar o término com cuidado, especialmente se você estiver encerrando a relação.

— Algumas pessoas querem que alguém diga: “Ei, não estamos mais nos conectando” — diz Smith. — Outras preferem pensar que a pessoa estava apenas ocupada.

Barbie Atkinson, conselheira profissional licenciada em Houston, que oferece terapia focada em amizades, geralmente recomenda uma abordagem direta, mesmo reconhecendo que isso pode ser desconfortável para ambos os lados. Uma conversa presencial ou por telefone é ideal, mas até mesmo um e-mail reflexivo pode ser suficiente.

— O caminho mais claro é geralmente o mais direto — afirmou.

Se você sente que seu amigo está se afastando e quer entender o motivo, Atkinson sugere perguntar: “Notei que estamos menos conectados ultimamente e queria saber como você está.” Fazer perguntas pode abrir espaço para um diálogo, em vez de forçar uma resolução.

Em alguns casos, encerrar uma amizade pode trazer paz de espírito. Ellina Rabbat, servidora pública em Vancouver, terminou no ano passado uma amizade de mais de uma década, marcada por idas e vindas. Comunicar diretamente que não queria continuar a relação ajudou Rabbat, de 30 anos, a virar a página de uma amizade turbulenta iniciada no ensino médio.

Por outro lado, Fehr alertou que ser direto no término de uma amizade pode reduzir as chances de retomar a relação no futuro, quando ambas as partes talvez tenham mais tempo ou energia para investir.

Independentemente da abordagem, lembre-se de tratar a si com gentileza.

— É realmente importante reconhecer que isso é uma perda legítima — disse Fehr.

