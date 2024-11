Por que podemos comer carne bovina malpassada, mas não frango malpassado?

A- A+

Ao escolher a carne que se quer comer, é possível escolher dentre algumas opções sobre o ponto no qual ela pode ser servida. Contudo, no caso do frango, ninguém pensaria em comer sem estar bem cozido. Por que isso acontece?

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês), instituição que é referência internacional, o frango cru pode estar contaminado com as bactérias Campylobacter, Salmonella ou Clostridium perfringens.

"Se você comer frango malpassado, pode pegar uma doença transmitida por alimentos, também chamada de intoxicação alimentar. Você também pode ficar doente se comer outros alimentos ou bebidas contaminados por frango cru ou seus sucos", alertam.

Enquanto o bife da carne pode ser servido em um ponto malpassado, caso assim o peça (mesmo que não seja o recomendado por especialistas), porque é uma parte do músculo do animal. Já as bactérias e outros microrganismos tendem a estar nas partes mais externas da carne.

Já o frango tem uma superfície mais porosa, independente das partes mais externas ou internas, o que facilita a entrada destes patógenos e uma possível intoxicação alimentar caso seja consumido cru. Dessa forma, é indicado que ele sempre esteja bem cozido antes de ser adicionado ao prato.





