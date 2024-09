A- A+

Recife Porto Digital sedia evento que apresenta evoluções em TIC e IoT Encontro reúne lideranças do setor no Cais do Sertão

A Algar Telecom realiza, nesta quinta-feira (19), o evento Summit de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e Internet das Coisas (IoT). O encontro, que terá início às 13h no Cais do Sertão, localizado na área central do Recife, reunirá líderes de tecnologia e inovação do ecossistema de inovação de Pernambuco e empresas do Nordeste.

O evento celebra o Dia do Cliente e não apenas difunde evoluções tecnológicas, mas destaca como a Algar Telecom desenvolve toda a sua atuação tendo o cliente no centro de suas atividades.



“Estar sempre junto dos nossos clientes é um valor da Algar Telecom, que completa 70 anos. Somos referência em inovação e, ao mesmo tempo, mantemos vivas as bases que nos trouxeram até aqui. Sempre que vislumbramos um futuro, olhamos para todo o caminho percorrido. E isso vale também para como lidamos com nossos clientes. Observamos as particularidades de cada um para entregar soluções fim a fim”, explica Guilherme Rela, diretor de Negócios TIC e IoT da Algar Telecom.

Segundo o head de novos negócios do Brain, Centro de Inovação fundado pela Algar Telecom, Vagner Santana, o encontro busca difundir soluções para o protagonismo e o aceleramento da transformação digital.



"O Summit TIC e IoT tem como propósito apresentar as soluções inovadoras para que as empresas possam ir muito além da transformação digital, apresentando um cenário favorável para investimentos em inovação por meio da mudança de mindset, visão de futuro, protagonismo e geração de novas conexões com o propósito de acelerar o crescimento dos negócios de TIC e IoT desenvolvidos pelo Brain e Algar Telecom para o mercado", explica o pernambucano, responsável pela área de Desenvolvimento de Soluções do Brain no Recife, São Paulo e Uberlândia.

Empresas parceiras da Algar Telecom e do Brain participaram da tarde no Porto Digital, mostrando trabalhos de sucesso e fomentando os negócios de TIC e IoT.

Veja também

guerrilha Diálogos de paz com o ELN "não existem mais", afirma ministro do Interior colombiano