EUA Posse de Trump será realizada dentro do Capitólio devido ao frio Entre poucos centímetros de neve que podem se acumular no domingo e temperatura prevista de -12°C na segunda, condições polares podem afetar andamento da festividade

Donald Trump disse nesta sexta-feira que sua cerimônia de posse como novo presidente dos Estados Unidos, marcada para a próxima segunda-feira, será realizada no interior do Capitólio, não na área externa, devido às baixas temperaturas previstas para o dia.

"Há uma onda ártica varrendo o país", escreveu Trump em sua rede Truth Social. "Por isso, ordenei que o discurso de posse, além das orações e outros discursos, sejam realizados na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos", acrescentou.

Oito anos após sua primeira posse, Donald Trump se tornará o 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, em Washington, no ápice de quatro dias de festividades que prometem ocorrer sob temperaturas "congelantes".

Alta segurança e "frio polar"

Após uma campanha eleitoral marcada pela violência e duas tentativas de assassinato contra Donald Trump — a primeira no meio de um comício —, Washington está passando por uma mobilização de segurança sem precedentes.

Cerca de 25 mil polícias e militares mobilizados, 48 km de barreiras erguidas, atiradores nos telhados e drones no céu: o Serviço Secreto, responsável pela proteção de altos funcionários, descreve "um plano de segurança ligeiramente mais robusto" do que investiduras anteriores, justificadas por "um ambiente mais ameaçador".

No entanto, as autoridades esperam protestos — atos modestos em comparação às manifestações anti-Trump que reuniram centenas de milhares de pessoas em sua primeira posse em 2017.

A previsão para 2025 deve ser a mais fria em 40 anos, de acordo com o site meteorológico Accuweather. Entre os poucos centímetros de neve que podem se acumular no domingo e uma temperatura prevista de -12°C na segunda-feira, as condições polares correm o risco de afetar o andamento das festividades.

