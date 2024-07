Praça do Derby recebe testagem gratuitas para HIV, sífilis e hepatites nesta sexta (26)

A- A+

A Praça do Derby, na região central do Recife, recebe ação de saúde, com testagem gratuita para detecção de de HIV, sífilis e Hepatite B e C. Os testes são das 9h às 14h.



A testagem é realizada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e fecha as ações do Julho Amarelo, mês dedicado à promoção de iniciativas voltadas para o debate, prevenção e diagnóstico das hepatites virais.



O atendimento será de até 100 usuários no ônibus do projeto Prevenção para Tod@s.

Os resultados dos testes são obtidos em 30 minutos e, segundo a SES-PE, após a liberação, o paciente recebe aconselhamento com orientações direcionadas de acordo com cada pessoa.

Em caso de algum resultado positivo, o paciente recebe os encaminhamentos necessários para acompanhamento junto à rede de saúde.

Rotineiramente, a população pode fazer a testagem das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e por meio de parcerias com organizações da sociedade civil.



Pernambuco possui atualmente CTAs, sob a responsabilidade das gestões municipais de saúde. Os CTAs também estão localizados nas cidades-sede da Gerência Regional de Saúde (Geres).

Hepatites Virais

Em Pernambuco, ano passado, foram diagnosticados 15 casos para hepatite A, 366 para o tipo B e 304 para o vírus do tipo C.

Os três tipos da doença sofreram um leve aumento em relação ao ano anterior: hepatite A (3), B (11) e C (73).



